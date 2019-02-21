Красный Крест предложил сдать донорскую кровь, чтобы попасть на премьеру "Игры престолов"

"Game of Thrones объединяется с Красным Крестом, чтобы вступить в борьбу за жизнь", - говорится в сообщении.

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Поклонникам сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) предложили сдать кровь в донорских пунктах Международного комитета Красного Креста (МККК), чтобы получить шанс попасть на премьеру восьмого и заключительного сезона. Сообщение об этом размещено в Twitter сериала производства американской телекомпании HBO.

Как разъяснил МККК, чтобы попасть на премьеру, надо прежде всего сдать кровь до 17 марта. В этом случае "вы автоматически получаете шанс выиграть одну из пяти поездок на мировую премьеру восьмого сезона "Игры престолов". "Поездка включает путешествие на двух человек, размещение в гостинице на срок до двух ночей и гифт-ваучер на $250, предназначенных на личные расходы", - уточнил комитет. Если добровольцы сдадут кровь 7 - 12 марта, их ожидают подарки в виде эксклюзивных маек.

Показ первой серии восьмого сезона сериала на телеканале HBO запланирован на 14 апреля. Как отмечал журнал Variety, известно, что сезон будет состоять из шести серий. При этом в HBO работают и над другими проектами, связанными со вселенной "Игры престолов".

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.