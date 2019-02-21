Работники "Метростроя" снова пикетируют Смольный в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Около полутора десятков рабочих одного из субподрядчиков компании по строительству городской подземки ОАО "Метрострой" - "Управления-15 Метрострой", вышли на пикет к зданию Смольного в Санкт-Петербурге с требованием погасить перед ними задолженность по заработной плате за декабрь и январь 2018 года, передает корреспондент ТАСС.

"Зарплату мы до сих пор не получили, хотя в компании обещали к среде хотим узнать когда начнутся выплаты", - рассказал ТАСС один из участников пикета, сотрудник "Управления-15 Метрострой".

При этом гендиректор "Метростроя" Николай Александров заверил, что рабочим всех субподрядчиков погасят долг по зарплате до 1 марта.

"В среду налоговая отозвала арест со счетов. <...> Сегодня первые из сотрудников "Управления-15 Метрострой" уже получат зарплаты за декабрь 2018 года, а январскую зарплату в конце следующей недели получат все СМУ", - сказал он.