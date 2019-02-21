Музей в Калининграде обратился к губернатору из-за сильного роста тарифа на вывоз мусора

КАЛИНИНГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Музей Мирового океана (ММО) в Калининграде обратился к губернатору области Антону Алиханову в связи с 30-кратным ростом тарифов на вывоз мусора на текущий год. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель директора учреждения Алексей Буданов, отметив, что многократный рост тарифа коснулся всех учреждений культуры региона и превысил среднероссийский показатель.

Калининградская область с 1 января перешла на новую схему вывоза и утилизации бытовых отходов. Единым оператором определено госпредприятие "Единая система обращения с отходами". По данным ММО, компания предложила музею годовой контракт на вывоз мусора на 2019 год на сумму более 7,1 млн рублей, в прежние годы, по затраты музея на вывоз твердых бытовых отходов не превышали 250 тыс. рублей в год.

"У нас, безусловно есть какая-то хозяйственная деятельность, но предложено заплатить более 7 млн рублей за шесть мусорных контейнеров [на территории музея]. Мы уже обратились к руководству региона, чтобы пересмотрели коэффициенты вернули их в плоскость разумных исчислений", - сказал Буданов.

Расчет цены контракта, предложенного ММО, произведен исходя из нормативов накопления твердых коммунальных расходов, утвержденных приказом министерства природных ресурсов и экологии области в 2018 году из расчета 1,9 куб. в год на 1 кв. м площади категории объекта "музеи, выставки". Такая норма, по словам собеседника агентства, касается всех учреждений культуры области и значительно превышает среднероссийский показатель, который для музеев Московской области, например, составляет 0,06 куб. в год, а в Липецкой - 0,03 куб. в год.

"Мы будем, наверное, добиваться того, чтобы пересмотрели эти коэффициенты. Потому что это совершенно невозможно и непонятно, почему в 22 раза для учреждений культуры, любых, это не только ММО, стали платежи больше, чем в прошлом году", - сказал Буданов, отметив, что в области тарифы для учреждений культуры оказались выше, чем для торговых сетей.

"Музей - это далеко не самая мусорообразующая структура", - подчеркнул собеседник агентства. На территории Музея Мирового океана ведется строительство нового корпуса - "Планета океан", но "строительный мусор, это совсем другая история, его вывозят сами строители", добавил он.