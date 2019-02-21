ТАСС, 21 февраля. Более 50 человек заболели корью в Рязанской области, большая часть заражений зарегистрирована в период с 16 февраля. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

Недетская инфекция: как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

"На 20 февраля заболел 51 человек, более 90% случаев зарегистрировано в период с 16 по 19 февраля текущего года. Дети в структуре заболевших составляют 87%. Случаи кори регистрируются среди населения Рязани и Рязанского района, в том числе и в организованных коллективах [школах, колледжах]", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба регионального управления, случаи заболевания зафиксированы среди не привитого населения, отказывающегося от иммунизации по религиозным убеждениям. Сейчас в области проводятся противоэпидемические мероприятия: иммунизация против кори контактных лиц, медицинское наблюдение, активное выявление и госпитализация заболевших, информационно-просветительная работа.

Корь - острое инфекционное заболевание, для которого характерны симптомы общей интоксикации, лихорадка, катаральные явления со стороны дыхательных путей и экзантема. Заболевание опасно осложнениями, среди которых отит, слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит. Они развиваются чаще у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых старше 20 лет.