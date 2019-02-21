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Росгидромет планирует увеличить плотность сети метеонаблюдений в России

Глава ведомства Максим Яковенко отметил, что работа начнется с проблемных регионов - Северного Кавказа и Дальнего Востока

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Росгидромет планирует увеличить плотность сети метеонаблюдений в РФ в 2019 году. Об этом журналистам в четверг сообщил руководитель Росгидромета Максим Яковенко.

"Главный приоритет сейчас - восстановление плотности сети. Нам нужно в ближайшие годы ставить по 100 метеостанций ежегодно, это нужно в том числе для прогноза наводнений. <...> Поэтому в 2019 году мы планируем нормализовать ситуацию по сети, заняться проблемными регионами, где наблюдательная сеть "убита". Это Северный Кавказ и Дальний Восток", - сказал он.

Он добавил, что еще 40 наблюдательных пунктов установят на Северном морском пути до 2024 года.

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РоссияЯковенко, Максим Евгеньевич
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