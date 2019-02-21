Объем грантовой поддержки экспертного центра ПОРА составит более 5 млн рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совокупный объем грантов на реализацию проектов в Арктике, распределяемых через "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) в 2019 году останется на уровне прошлого года - свыше 5 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС координатор программ ПОРА Александр Стоцкий.

"В 2018 году мы за 5 млн рублей [суммы грантов] вышли, в этом году не думаю, что будет меньше", - сказал он.

С начала года в экспертный центр уже поступило, по словам Стоцкого, более 30 проектов. Среди них - проект по организации наблюдения за китами в Баренцевом море, проект по реконструкции традиционной одежды якутов с использованием 3D-технологий, создание монографии о северном олене, исследование арктических аэропортов Якутии и его потенциала.

ПОРА предоставляет гранты на реализацию проектов в Арктике в размере до 50 тыс. рублей для индивидуальных участников и до 100 тыс. рублей для организаций. В 2018 году организацией было поддержано 100 проектов.

Проектный офис развития Арктики - это экспертный центр, деятельность которого связана с исследованием социальных, экономических и экологических аспектов жизнедеятельности человека на Крайнем Севере России.