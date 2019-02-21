Комиссия проверила условия проживания в колонии, где ранее отбывал наказание Цеповяз

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Представители прокуратуры и общественной палаты проинспектировали условия жизни осужденных в исправительной колонии в Амурской области, где произошла история с Вячеславом Цеповязом. Также члены комиссии провели личный прием осужденных, сообщила журналистам пресс-служба управления ФСИН по Амурской области.

Осенью 2018 года в СМИ были опубликованы фотографии Цеповяза, сидящего в компании за столом с крабами и шашлыками в привилегированных условиях. Как установила проверка центрального аппарата ФСИН России, снимки датируются 2015 годом, при этом сам Цеповяз через адвоката опроверг их подлинность. В ноябре 2018 года Следственный комитет возбудил в отношении должностных лиц колонии, где содержится Цеповяз, уголовное дело о превышении полномочий, по версии следствия, с января 2015 года по февраль 2018-го неустановленными должностными лицами из числа сотрудников колонии создавались привилегированные условия отбывания наказания Цеповязу. В январе стало известно о возбуждении второго уголовного дела - о получении сотрудниками колонии подарков, в том числе ульев (именно на пасеке в колонии был занят Цеповяз отдельно от других осужденных, именно там, предположительно, были сделаны фотографии с шашлыками - прим. ТАСС), а также по фактам незаконного предоставления неофициальных свиданий осужденных с родственниками под видом их трудоустройства по контрактам к работодателям.

"Сегодня член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов, заместитель прокурора Амурской области Дмитрий Неговора, Амурский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Денис Козлов в сопровождении заместителя начальника УФСИН России по Амурской области Виктора Савина и руководства учреждения посетили исправительную колонию № 3", - сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве уточнили, что члены комиссии проинспектировали бытовые условия в общежитиях, осмотрели производственные объекты учреждения, проверили организацию медицинской помощи осужденным, а также посетили помещения штрафного изолятора и помещения камерного типа. Кроме того, они провели личный прием осужденных. "Обратившиеся на прием получили квалифицированные ответы на интересующие их вопросы, касающиеся вопросов помилования и условно-досрочного освобождения. По отдельным обращениям ответы будут направлены заявителям в установленные законодательством сроки", - отметила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Цеповяз был переведен из исправительной колонии номер 3 УФСИН по Амурской области в СИЗО Хабаровска для проведения с ним следственных действий в рамках расследуемого центральным аппаратом СК уголовного дела о превышении полномочий в колонии, возбужденного после публикаций фото с крабами и шашлыками.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. По данным СК, банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 года по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.