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В США задержали актера Джусси Смоллетта за ложное заявление о нападении

В конце января актер был госпитализирован после того, как на него якобы напали двое мужчин, которые выкрикивали расистские оскорбления

ТАСС, 21 февраля. Полиция Чикаго задержала в четверг актера Джусси Смоллетта по подозрению в том, что он организовал нападение на самого себя и потом подал ложное заявление в правоохранительные органы. Об этом на своей странице в Twitter сообщила чикагская полиция.

"Джусси Смоллет задержан и находится под стражей", - уточняется в сообщении. Актеру телесериала "Империя" (Empire, 2015 - по наст. время) предъявлены обвинения в обращении в полицию с заведомо ложным доносом о совершении преступления. Адвокаты Смоллета напомнили, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом.

В конце января стало известно, что Смоллетт был госпитализирован после того, как двое мужчин якобы напали на него на одной из улиц Чикаго. По словам актера, нападавшие начали выкрикивать расистские оскорбления, а затем нанесли несколько ударов, накинули веревку на шею и облили неизвестным веществом. По данным ряда американских СМИ, это было средство для отбеливания.

Вскоре полицейские заподозрили Смоллетта в инсценировке нападения. Агентство Associated Press со ссылкой на источники написало, что следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения, но не нашли кадры, на которых было бы запечатлено избиение Смоллетта. По сведениям телеканала CNN, у полиции возникли подозрения, что актер сам нанял нападавших, которые были задержаны и отпущены без предъявления обвинений.

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