В США задержали актера Джусси Смоллетта за ложное заявление о нападении

ТАСС, 21 февраля. Полиция Чикаго задержала в четверг актера Джусси Смоллетта по подозрению в том, что он организовал нападение на самого себя и потом подал ложное заявление в правоохранительные органы. Об этом на своей странице в Twitter сообщила чикагская полиция.
"Джусси Смоллет задержан и находится под стражей", - уточняется в сообщении. Актеру телесериала "Империя" (Empire, 2015 - по наст. время) предъявлены обвинения в обращении в полицию с заведомо ложным доносом о совершении преступления. Адвокаты Смоллета напомнили, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом.
Press Briefing: Jussie Smollet is under arrest and in custody of detectives. At 9am at #ChicagoPolice Headquarters, Supt Eddie Johnson, Commander of Area Central Detectives Edward Wodnicki will brief reporters on the investigation prior to the defendants appearance in court. pic.twitter.com/YonrLkc724— Chicago Police (@Chicago_Police) 21 February 2019
В конце января стало известно, что Смоллетт был госпитализирован после того, как двое мужчин якобы напали на него на одной из улиц Чикаго. По словам актера, нападавшие начали выкрикивать расистские оскорбления, а затем нанесли несколько ударов, накинули веревку на шею и облили неизвестным веществом. По данным ряда американских СМИ, это было средство для отбеливания.
Вскоре полицейские заподозрили Смоллетта в инсценировке нападения. Агентство Associated Press со ссылкой на источники написало, что следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения, но не нашли кадры, на которых было бы запечатлено избиение Смоллетта. По сведениям телеканала CNN, у полиции возникли подозрения, что актер сам нанял нападавших, которые были задержаны и отпущены без предъявления обвинений.