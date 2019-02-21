В США задержали актера Джусси Смоллетта за ложное заявление о нападении

ТАСС, 21 февраля. Полиция Чикаго задержала в четверг актера Джусси Смоллетта по подозрению в том, что он организовал нападение на самого себя и потом подал ложное заявление в правоохранительные органы. Об этом на своей странице в Twitter сообщила чикагская полиция.

"Джусси Смоллет задержан и находится под стражей", - уточняется в сообщении. Актеру телесериала "Империя" (Empire, 2015 - по наст. время) предъявлены обвинения в обращении в полицию с заведомо ложным доносом о совершении преступления. Адвокаты Смоллета напомнили, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом.