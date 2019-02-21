Путин поручил рассмотреть вопрос о разработке плана действий в области прав человека

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о разработке национального плана действий в области прав человека. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 11 декабря 2018 года.

"Рассмотреть вопрос о разработке национального плана действий в области прав человека и представить в случае необходимости соответствующие предложения", - говорится в документе. Правительство должно подготовить доклад по этой теме до 1 июля 2019 года.

Кроме того, кабмину поручено продлить до 2024 года срок реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.