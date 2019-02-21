Путин поручил МИД и Минюсту разработать комплекс мер по правовой защите соотечественников

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение Министерству иностранных дел, Министерству юстиции, Министерству внутренних дел подготовить комплекс мер, который бы позволил активизировать работу по правовой защите соотечественников. Такое решение принято по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 11 декабря 2018 года.

"Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно с Министерством юстиции Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека разработать комплекс мер по активизации деятельности, направленной на обеспечение эффективной правовой защиты соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе российских граждан", - говорится в тексте поручения.

При этом Путин потребовал привлекать на регулярной основе к этой работе представителей правозащитных институтов, некоммерческих организаций и иных структур российского гражданского общества. Соответствующих доклад главы указанных ведомств должны представить до 1 июля 2019 года.

Кроме того, Минюст совместно с Общественной палатой РФ должен рассмотреть возможность повышения эффективности общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. В частности, предлагается усовершенствовать порядок формирования и деятельности общественных наблюдательных комиссий.