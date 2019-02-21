Экологи сообщили о пропаже косатки из "китовой тюрьмы" в Приморском крае

ВЛДАИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Одна из 11 косаток, содержащихся в центре передержки морских млекопитающих в бухте Средней в Приморском крае, который зоозащитники называют "китовой тюрьмой", пропала. Об этом сообщила в четверг зоозащитная организация "Экологическая вахта Сахалина".

Как сообщалось ранее, в приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки находились 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух, позднее, по сообщениям региональных СМИ, три белухи пропали.

В связи с выловом косаток и белух возбуждено уголовное дело о незаконной добыче.

Как заявляли представители Следственного комитета, животные смогут полностью адаптироваться и вернуться в естественную среду обитания через несколько месяцев.

"21 февраля участникам коалиции "За свободу косаток и белух" поступила информация, что из так называемого Центра передержки морских млекопитающих в бухте Средняя под Находкой, больше известном как "китовая тюрьма", накануне пропала косатка. Имя пропавшей косатки пока неизвестно <…> Исходя из всех этих обстоятельств, экологи полагают, что наиболее вероятная причина пропажи косатки - это ее гибель. Именно в первом вольере находился самец косатки Кирилл, который на момент обследования 18-19 января был в самом тяжелом состоянии и имел признаки серьезных заболеваний", - говорится в сообщении.

По мнению участников коалиции, побывавших 18-19 января в "китовой тюрьме", сбежать оттуда просто невозможно. Как отмечается в сообщении, ранее из центра уже пропали три детеныша белух, предположительно в возрасте до года, которые хуже всего переносят условия неволи.

Как рассказал ТАСС глава "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын, накануне в Госдуме прошел круглый стол с участием депутатов и представителей ведомств, включенных в ситуацию с морскими животными в бухте Средней. На нем так и не было принято решения о выпуске животных в дикую природу, на котором настаивают экологи.

Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова. Этот вылов был произведен с серьезными нарушениями половозрастных запретов по особям, отмечают в Министерстве природных ресурсов РФ.