Путин рассмотрит предложение профсоюзов изменить компенсации для работающих пенсионеров

Глава государства в четверг в Кремле провел рабочую встречу с главой ФНПР Михаилом Шмаковым, на которой они обсудили индексацию выплат для пенсионеров.

"Сама постановка вопроса, безусловно, правильная. Вместе с тем, наверное, стоит отметить, что решение Конституционного суда, о котором вы упомянули, оно касалось исключительно работающих в районах Крайнего Севера, - отметил президент. - Речь шла о надбавках тем, кто работает в районах Крайнего Севера. Но это не означает, что мы не должны думать над этой проблемой в целом". "Давайте подумаем, какое поручение я еще раз для правительства дам", - предложил Путин.

Шмаков напомнил о принятом Конституционным судом в 2017 году решении, согласно которому "все компенсационные и стимулирующие выплаты должны быть над [выше - прим. ТАСС] минимальным размером оплаты труда". Он сообщил президенту, что спор профсоюзов с правительством по этому вопросу до сих пор еще не разрешен. "Правительство упорствует в своем подходе, что тариф может быть меньше, чем минимальный размер оплаты труда и что через надбавки доводить это до минимального размера оплаты труда". "Это не только полностью противоречит решению Конституционного суда, но и здравому смыслу и тому подходу, который был продемонстрирован [в послании президента Федеральному собранию], в отношении пенсионеров", - подчеркнула глава ФНПР.

Во время встречи Путин напомнил, что в среду в своем послании Федеральному собранию затронул ряд тем, которые раньше представители профсоюзов поднимали на встречах с ним. Он также согласился с замечанием Шмакова о том, что все выплаты пенсионерам должны проводиться на уровне размера прожиточного минимума. Глава ФНПР заметил, что в противном случае, "в пересчете на собственные доходы получается, что они [пенсионеры] ничего не выигрывают, а в некоторых случаях даже проигрывают", - сказал Шмаков. "Смотрится как манипуляция", - согласился президент.

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