В Ивановской области зарегистрировали десять случаев заболевания корью

Первая вспышка кори в регионе была зарегистрирована 12 февраля, число заболевших тогда составило четыре человека.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Десять случаев заболевания корью, большая часть из которых - среди детей, зарегистрировано в Ивановской области, сообщила в четверг ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора региона Любовь Смирнова.

как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

Недетская инфекция: как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

"В Ивановской области зарегистрировано десять лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью. Среди них - восемь детей и двое взрослых, все они - представители цыганского табора, привиты не были", - сказала она, уточнив, что болезнь ввезли из Владимирской и Московской областей.

По данным регионального Роспотребнадзора, в целях локализации очагов заболевания и предупреждения дальнейшего распространения кори проводятся противоэпидемические мероприятия в трех школах Иванова, где есть подозрение на распространение инфекции - № 63, гимназия № 32 и лицей № 22.

"Мы проводим анализ привитости детей и педагогов в этих учебных заведениях. Если у детей отсутствуют прививки, они не будут допускаться к занятиям, то же самое касается педагогов", - уточнили в ведомстве.

Корь - острое инфекционное заболевание, для которого характерны симптомы общей интоксикации, лихорадка, катаральные явления со стороны дыхательных путей и экзантема. Заболевание опасно осложнениями, среди которых отит, слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит. Они развиваются чаще у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых старше 20 лет.