Диктант на карачаевском языке написали в республике в День родного языка

ЧЕРКЕССК, 21 февраля. /ТАСС/. Открытый диктант на карачаевском языке прошел в День родного языка в Карачаевском городском округе (Карачаево-Черкесия). Участниками стали 50 человек, большинство из них успешно справились с написанием диктанта, сообщили ТАСС в городском управлении образования.

"Под эгидой управления образования такой диктант проходил впервые, участниками стали и взрослые, и дети, в общей сложности 50 человек. Диктант участники писали на карачаевском языке, в итоге 35 человек показали хорошее знание родного языка", - пояснили в управлении.

Диктант писали по произведению народного поэта Карачаево-Черкесии Халимат Байрамуковой. "Это текст о любви к родине, патриотизме. Также мероприятия на родных языках прошли в муниципальных библиотеках", - сообщили ТАСС в администрации города.

По данным территориального управления Федеральной службы государственной статистики, порядка 41% жителей Карачаево-Черкесии относят себя к карачаевцам. Международный день родного языка отмечается 21 февраля, дата учреждена решением сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года для защиты языкового многообразия.