В Париже появились новые антисемитские надписи

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Новые антисемитские надписи и изображения появились в Париже. Об этом в четверг сообщила на своей странице в Twitter мэр 14-го округа столицы Франции Карин Пети.

"Появились несколько расистских и антисемитских надписей", - отметила она и пообещала найти и наказать их авторов.

AFP сообщило, что надписи и изображения появились на дверях одного из зданий и автобусной остановке.

Во вторник в Париже прошла манифестация против роста антисемитских настроений, инициаторами которой выступили более десяти французских политических партий. В своем заявлении они выразили обеспокоенность участившимися актами антисемитизма в стране в последние годы и призвали французов выйти на улицы городов, чтобы продемонстрировать национальную сплоченность.

Многие участники митинга принесли с собой плакаты "Нет антисемитизму и ненависти!", "За национальное единство!", "Стоп насилию!". В парижской акции приняли участие премьер-министр Франции Эдуар Филипп, официальный представитель правительства страны Бенжамен Гриво, мэр столицы Анн Идальго, а также члены общественных объединений. Среди участников манифестации были и представители движения "желтых жилетов".

Согласно данным МВД Франции, в 2018 году в стране был зафиксирован 541 случай проявления антисемитизма, что значительно превышает показатель 2017 года (311).