Депутаты Ростовской области предложили установить в домах датчики утечки газа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области подготовили обращение в Госдуму об усилении газовой безопасности в домах. В числе предложений - оборудование помещений датчиками утечки бытового газа, сообщает в четверг пресс-служба регионального парламента.

Вопрос газовой безопасности стал актуальным после ЧП с газом в Магнитогорске, где погибли 39 человек, и в городе Шахты, где жертвами стали пять человек.

"Поправки донских депутатов касаются оборудования жилых помещений датчиками утечки бытового и концентрации угарного газа, необходимости лицензирования компаний, занимающихся обслуживанием газового оборудования <…> В обращении также предлагается уделить внимание решению проблемы предоставления доступа специалистов в жилые помещения", - говорится в сообщении.

Также депутаты предлагают расширить список работ по техническому обслуживанию газового оборудования, а при проектировании новых зданий предусмотреть доступ воздуха в помещения, где установлено газовое оборудование.

Минстрой в январе 2019 года утвердил новый свод "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления". В частности, он предписывает устанавливать в каждой квартире систему контроля концентрации газа и перекрытия его подачи при утечке, а также оборудовать жилье стеклопакетами, которые легко выбиваются взрывной волной. Нововведения вступят в силу 6 июня 2019 года.