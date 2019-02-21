DM: расходы на поездку Меган Маркл в США превысили $500 тысяч

ЛОНДОН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Расходы на поездку супруги британского принца Гарри американской актрисы и фотомодели Меган Маркл на частном самолете в Нью-Йорк в общей сложности превысили $500 тыс. Об этом в четверг сообщила газета Daily Mail.

Маркл в среду вернулась из США, куда она летала на шесть дней, чтобы встретиться со своими подругами - теннисисткой Сереной Уильямс и британским юристом Амаль Клуни, супругой американского актера Джорджа Клуни, с которыми она провела время на традиционной для Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии вечеринке в честь будущей матери и ее ребенка незадолго до родов. В таких случаях принято устраивать чаепитие и дарить подарки.

Супруга Гарри, которая находится на седьмом месяце беременности, вылетела в США из аэропорта Фарнборо, обслуживающего бизнес-рейсы. Туда она приехала в сопровождении сотрудников службы безопасности, использовав при этом два автомобиля Land Rover Discovery. Перелет осуществлялся самолетом бизнес-класса Gulfstream G450, а затраты на его обслуживание, по данным издания, обошлись в $250 тыс. Вечеринка состоялась в одной из самых дорогих гостиниц Нью-Йорка, где стоимость номера достигает $75 тыс. в сутки. В Кенсингтонском дворце при этом указали, что поездка герцогини Сассекской, которой Маркл стала после выхода замуж за Гарри, финансировалась из "частных средств".

В субботу Маркл вместе со своими супругом посетит с официальным визитом Марокко. Пара проведет там три дня.

Ребенок, которого ждут герцог и герцогиня Сассекские, станет седьмым в очереди наследования британского престола. Это будет также седьмой правнук или правнучка королевы Великобритании Елизаветы II.

Церемония бракосочетания Гарри и Меган состоялась 19 мая прошлого года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Пару обвенчал духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Среди именитых гостей на свадьбе были певец Элтон Джон, актеры Том Харди, бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм с супругой Викторией, обладательница титула "Мисс мира - 2000" Приянка Чопра, бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, а также Серена Уильямс и Амаль Клуни.