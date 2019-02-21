Северная Осетия отметила день родного языка фестивалем мультфильмов на осетинском

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Фестиваль мультфильмов на осетинском языке впервые прошел в Северной Осетии в международный день родного языка, сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодня международный день родных языков, мы специально приурочили к этому празднику презентацию продублированных на осетинский язык мультфильмов. Необходимо консолидировать свои усилия по сохранению и развитию языков, ведь это безусловная ценность, основа существования определенного этноса, нации", - сказал ТАСС инициатор проведения фестиваля и перевода мультфильмов, представитель общественной организации "Федерация национальных видов спорта, игр и культуры" Тамерлан Цгоев.

Мероприятие состоялось в национальной научной библиотеке во Владикавказе. Праздник собрал всех создателей мультфильмов на осетинском языке, в том числе из Южной Осетии. На фестивале впервые представили мультфильмы "Фиксики" и "Маша и медведь" на осетинском.

Создатели таких мультипликационных лент получили сегодня награды. Среди них - 10-летняя Дана Гуриева, чьим голосом Маша из мультфильма "Маша и медведь" заговорила на осетинском. "Про меня узнали благодаря соцсетям, куда мама выложила видео, где я пою песню Маши из мультика. Очень люблю этот мультфильм, и каково же было мое удивление и радость, когда мне предложили "стать" любимой героиней. Работать было очень весело, и я бы хотела и дальше заниматься озвучкой", - поделилась Дана своими впечатлениями с корреспондентом ТАСС.

Озвученные мультфильмы в качестве методического материала впоследствии будут распространяться в образовательных учреждениях, а также появятся в интернете и на телевидении как в Северной, так и в Южной Осетии.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и вместе с ягнобским является одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков. В настоящее время во Владикавказе, где проживает более половины населения Северной Осетии, лишь 10-20% первоклассников-осетин владеют родным языком.