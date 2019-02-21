Власти Нижегородской области направят более 145 млн рублей на развитие паллиативной помощи

ТАСС, 21 февраля. Более 145 млн рублей будет направлено в 2019 году на развитие паллиативной помощи в Нижегородской области, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В 2019 году на развитие системы паллиативной медпомощи в регионе будет выделено более 145 млн рублей. Будет проводиться расширение системы этого вида помощи. В этом году запланирована организация дополнительно 10 бригад выездных патронажных служб и 21 кабинета паллиативной медицинской помощи", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По словам главы региона, в 2018 году для медицинских организаций, оказывающих паллиативную помощь, было закуплено более 700 единиц оборудования, из них 14 предназначены для использования на дому. Особое внимание в регионе уделяют образовательным программам для медработников, оказывающих паллиативную помощь.

"Тематическое обучение в 2018 году прошли 337 врачей и 210 фельдшеров и медицинских сестер", - отмечается в сообщении.

Госдума 21 февраля на пленарном заседании приняла в третьем чтении правительственный законопроект об оказании медицинской паллиативной помощи в РФ. В послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин отметил, что в паллиативной помощи в России нуждаются от 800 тыс. до 1 млн человек.