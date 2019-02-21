Около 1,5 тонн жертвенного мяса раздадут в Ингушетии малоимущим и многодетным семьям

МАГАС, 21 февраля. /ТАСС/. Мэрия Назрани раздаст около 1,5 тонн жертвенного мяса малоимущим и многодетным семьям в память о погибших во время депортации в Казахстан ингушах. Поминальное жертвоприношение пройдет в 4 округах города и будет приурочено к 75-летию депортации ингушей и чеченцев, сообщил ТАСС мэр Назрани Алихан Тумгоев.

"К 75-летию депортации мы проведем масштабную благотворительную акцию. Во всех четырех административных округах города будет проведено жертвоприношение в память о погибших во время ссылки. Всего мы планируем раздать около 1,5 тонны жертвенного мяса", - сказал мэр.

По его словам, помощь будет оказана адресно, тем семьям, которые состоят в администрациях городских округов на учете как нуждающиеся.

"Я дал указание главам административных округов составить списки малоимущих и многодетных семей, им всем адресно будет роздано мясо крупнорогатого скота. Такие акции необходимы не только как поддержка нуждающихся семей, но и для того, чтобы подрастающее поколение знало и помнило историю своего народа", - добавил мэр.

Представители чеченского и ингушского народов 23 февраля 1944 года в массовом порядке были высланы в Казахстан и Киргизию, сосланы были даже те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1957 году руководство СССР восстановило статус Чечено-Ингушской АССР и позволило депортированным народам вернуться на родину, а в 1989 и 1991 годах были приняты законы СССР и РСФСР "О реабилитации репрессированных народов".