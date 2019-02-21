СМИ: на Лас-Вегас обрушился сильнейший за 82 года снегопад

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Сильный снегопад прошел в четверг утром в Лас-Вегасе (штат Невада). Как сообщила местная телекомпания 9News, в городе толщина снежного покрова достигала 13 мм, а в международном аэропорту Лас-Вегаса - 25 мм. Столь сильного снегопада в городе и окрестностях не было с начала регулярных метеонаблюдений в 1937 году.