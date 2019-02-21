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СМИ: на Лас-Вегас обрушился сильнейший за 82 года снегопад

Как передает телекомпания 9News, толщина снежного покрова достигала 13 мм
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Описание
© AP Photo/John Locher
© Ethan Miller/Getty Images
© Ethan Miller/Getty Images
© AP Photo/John Locher
© Ethan Miller/Getty Images
© AP Photo/John Locher
© Ethan Miller/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Сильный снегопад прошел в четверг утром в Лас-Вегасе (штат Невада). Как сообщила местная телекомпания 9News, в городе толщина снежного покрова достигала 13 мм, а в международном аэропорту Лас-Вегаса - 25 мм. Столь сильного снегопада в городе и окрестностях не было с начала регулярных метеонаблюдений в 1937 году.

В пятницу, согласно метеопрогнозу, в окрестностях Лас- Вегаса толщина снежного покрова может достичь в некоторых районах 76 мм.

В то же время на севере США в штате Миннесота толщина снежного покрова, по сообщению 9News, впервые с 2010 года достигла отметки 762 мм.

 

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