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Путин поручил создать механизм оценки рисков влияния питьевой воды на здоровье населения

Правительство должно выполнить поручение президента до 1 августа

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на повышение качества питьевой воды для населения. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно списку поручений, правительству РФ необходимо до 1 августа "обеспечить создание механизма оценки рисков влияния химикобиологических характеристик воды на здоровье человека с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения", включающего в том числе актуализацию санитарных норм и правил в сфере водоснабжения и "систематический контроль качества и безопасности питьевой воды у конечного потребителя".

Кроме того, уровень обеспеченности жителей сельских территорий качественной питьевой водой должен соответствовать показателям, установленным для городского населения.

Руководители высших органов исполнительной власти субъектов РФ до 1 октября 2019 года должны принять меры по обеспечению контроля соответствия питьевой воды у населения показателям безопасности и качества, а Минстрой РФ, ФАС России и Роспотребнадзор до 1 ноября предоставят доклад с оценкой результативности программ и предложениями по совершенствованию тарифной политики в данной сфере.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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