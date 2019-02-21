Власти Сочи направили на борьбу с насекомыми-вредителями в четыре раза больше средств

СОЧИ, 21 февраля. /ТАСС/. Около 13 млн рублей выделено в 2019 году из городского бюджета Сочи на борьбу с насекомыми-вредителями. Это в четыре раза больше прошлогодней суммы, сообщил журналистам в четверг председатель комитета по санаторно-курортному делу, туризму и охране окружающей среды сочинского Городского собрания Константин Гергишан.

В конце 2017 года в Краснодарском крае был обнаружен коричневый мраморный клоп. В 2018 году власти Сочи ввели режим ЧС в целях более эффективной борьбы с вредителем. Также с 2012 по 2018 годы реликтовые рощи самшита в Сочи были практически полностью уничтожены самшитовой огневкой, которую в город занесли при подготовке к Олимпийским играм. Вредителем было уничтожено более 90% самшитов.

"В этом году из муниципального бюджета на борьбу с вредителями выделили в четыре раза больше денег, чем в 2018 году. Если в прошлом году на это направили порядка 3,5 млн рублей, сегодня сумма составляет 13 млн рублей <...> Мы считаем, что на данном этапе этого достаточно для того, чтобы основные участники процесса могли провести торги, найти нужных специалистов, а мы дадим нужные рекомендации и будем заниматься борьбой с вредителями", - сказал Гергишан.

По словам специалистов, сегодня в городе обитают более 70 видов насекомых-вредителей, из них 14 - особо опасных.

"В этом году нужно сделать акцент на вредителях пальм, чтобы сохранить зеленое убранство города. Наиболее опасны пальмовый мотылек, пальмовый долгоносик и коричневый мраморный клоп, потому что он повреждает много культур. Также на контроле вредители эвкалиптовые - их слишком много, нужно снижать их численность", - отметила младший научный сотрудник отдела защиты растений ВНИИ "Цветоводства и субтропических культур" Вилена Проценко.