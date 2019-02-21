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Власти Самарской области обещают разобраться, почему к зданию правительства привезли гроб

По словам губернатора региона Дмитрия Азарова, вся информация о случившемся будет представлена общественности

САМАРА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Самарской области разберутся в ситуации с гробом с покойным, который привезли в четверг к зданию правительства региона. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Узнал о вопиющем случае незахоронения покойного в Самаре. Дал поручение главе города, департаменту по борьбе с коррупцией... жестко разобраться в произошедшем. Вся информация о случившемся будет представлена общественности", - написал Азаров в Twitter.

В пресс-службе областного правительства ТАСС рассказали, что гроб привезли к зданию на 20 минут.

При этом, по данным властей, родственникам покойного выделили земельный участок на кладбище в день обращения - 20 февраля.

В правительстве региона заявили, что "ситуация крайне неоднозначная", "есть основания полагать, что она является провокацией".

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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