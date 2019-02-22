В Якутске возобновила работу ассоциация организаций по вывозу мусора

ЯКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Ассоциация организаций Якутска по вывозу мусора в пятницу возобновила работу после обещания регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "Якутскэкосети" выплатить долг в размере почти 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель ассоциации Елена Сиденко.

В четверг ассоциация объявила об отказе работать из-за того, что региональный оператор не оплачивает объемы фактически вывезенного за январь мусора. Однако позднее "Якутскэкосети" пообещали до 25 февраля выплатить часть долга - 9,7 млн. При этом в мэрии города создана согласительная комиссия, которая до 1 марта должна рассмотреть разногласия по вопросу об объемах вывоза мусора.

"Мы временно прекратили [забастовку], чтобы убрать город от накопившегося мусора. Вышли на работу. Однако если 26 февраля регоператор не исполнит свои обязательства, снова приостановим работу", - сказала она.

Ассоциация организаций по обращению с отходами Якутска насчитывает 14 предпринимателей, они отвечают за вывоз мусора с более чем 800 санитарных точек города, обслуживается около 60% населения города.

"Якутскэкосети" является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в центральной зоне республики, куда входит Якутск.

С 1 января в России стартовала реформа по обращению с отходами, в рамках которой ответственность за него перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.