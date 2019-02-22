Счетная палата выявила занижение нормативов финансирования здравоохранения Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС /. Счетная палата Приморского края выявила значительное занижение нормативов финансирования из регионального бюджета лечебных учреждений. По различным видам медицинской помощи региональные нормативы оказались в 1,4-1,9 раза ниже средних федеральных показателей, сообщила в пятницу пресс-служба Законодательного собрания региона.

"Средние нормативы объемов за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета по всем видам медицинской помощи в Приморье утверждены значительно ниже федеральных, в амбулаторных условиях - в 1,9 - 1,6 раза, в условиях дневных стационаров - в 1,8 раза; в стационарных условиях в 1,4 раза",- говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за заниженных нормативов и постоянного недофинансирования большая часть поступающих в медицинские учреждения средств идет на выплату заработной платы, а на медикаменты направляется только 3-5%. Также это приводит к образованию кредиторской задолженности за услуги, медикаменты, расходные материалы, общая сумма которой на 1 октября 2018 года составляла 2,8 млрд рублей.

По мнению специалистов, итогом недофинансирования стало общее ухудшение качества медицинской помощи и ее доступности для населения. Основная причина сложившейся ситуации - нарушения, которые были допущены еще в 2017 году при формировании тарифов на оплату медицинских услуг.

На основании данных, представленных Счетной палатой региона, депутаты Заксобрания приняли решение о разработке в течение месяца дорожной карты по устранению выявленных нарушений.