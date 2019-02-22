Более 1,7 млн человек посетили за три года панораму "Битва за Берлин" в Музее Победы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Историко-художественную панораму "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", которая открылась в Музее Победы на Поклонной горе в Москве три года назад, посетили более 1 млн 700 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

"23 февраля, в День защитника Отечества, в 2016 году в Музее Победы для посетителей открылась трехмерная историко- художественная панорама "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев". Она стала одной из визитных карточек музея, и за три года работы ее посетило более 1 млн 700 тыс. человек", - рассказали в музее.

Трехмерная панорама была изготовлена петербургской командой "Невский баталист" во главе с Дмитрием Поштаренко. Экспозиция занимает площадь около 600 кв. м. Она состоит из нескольких зон, демонстрирующих ключевые моменты битвы за Берлин. Через разлом в стене посетитель может войти внутрь здания и рассмотреть интерьер квартиры немецкого художника, увидеть обстановку внутри жилого дома во время военных действий.

В основной зоне - момент второй попытки штурма рейхстага днем 30 апреля 1945 года. Под прикрытием артиллерийского огня в атаку поднялись бойцы 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й Ударной армии, в передовых цепях - взвод полковой разведки под командованием лейтенанта Семена Сорокина.

"Завершается панорама на ступенях покоренного рейхстага: открывается вид на разрушенные скульптуры с пулевыми попаданиями, обломки фасада, поврежденную технику и самое главное - это автографы наших победителей на колоннах здания. Экспозиция составлена таким образом, что зрители не просто смотрят на застывшее изображение битвы, а сами окунаются в атмосферу боя, следуют по маршруту героев: настоящая брусчатка под ногами, гильзы и снаряды. Кроме того, посетители могут прикасаться к предметам трехмерной панорамы", - отметили в пресс-службе.

О музее

Музей Победы - один из ведущих военно-исторических музеев мира, общероссийский научно-исторический и организационно-методический центр по тематике Второй мировой и Великой Отечественной войн. Основная экспозиция размещена на площади свыше 3 тыс. кв. метров и содержит более 6 тыс. экспонатов. Диорамы музея посвящены основным битвам Великой Отечественной войны.

В музейном комплексе также оборудованы Зал Памяти и Скорби, Зал исторической правды, Зал Полководцев, Зал Славы, панорама "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", художественная галерея и четыре кинозала. На открытых площадках музея экспонируются более 300 образцов военной техники и вооружения периода Второй мировой войны и второй половины ХХ столетия.