Власти Волгоградской области усилят меры пожарной безопасности после обращения главы МЧС

ВОЛГОГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Квартиры и дома, в которых проживают более 6 тыс. семей с детьми, были проверены в Волгоградской области на соблюдение пожарной безопасности с начала года. В случае необходимости в помещениях меняли проводку, перекладывали печное отопление и принимали другие меры, эта работа будет усилена, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе губернатора Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года по 14 ноября на пожарах в регионе погибли 12 детей, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. 19 февраля глава МЧС России Евгений Зиничев направил руководителям шести регионов, в том числе Волгоградской области, обращение, в котором потребовал усилить работу по обеспечению пожарной безопасности из-за участившихся случаях гибели детей при пожарах.

"Работа по обеспечению пожарной безопасности в Волгоградской области будет усилена по всем направлениям", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что осмотр проводился также в домах, где живут семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

В состав специальных межведомственных групп, которые проводили осмотр, входили представители региональных комитетов образования и социальной защиты населения, специалисты органов местного самоуправления, сотрудники силовых ведомств, государственного пожарного надзора, противопожарной службы, общественных и волонтерских организаций.

Кроме осмотра помещений, жителям региона рассказывали о правилах пожарной безопасности, а волонтеры раздавали информационные буклеты.