В "Юнармии" назвали домыслами СМИ сообщения об обучении школьников задержанию митингующих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Свердловское региональное отделение всероссийского общественного движение "Юнармия" назвало "перевернутыми в выгодном ракурсе" сообщения СМИ о том, что сотрудники военной полиции в Екатеринбурге учили школьников задержанию митингующих во время мероприятий в военной комендатуре. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в региональном штабе движения.

Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что школьникам в военной комендатуре Екатеринбургского гарнизона продемонстрировали сцены разгона несанкционированного митинга и задержаний его организаторов.

"Обидно, что ряд СМИ вырвал из контекста отдельные фразы, перевернув всю суть мероприятия в выгодном для них ракурсе. Было проведено мероприятие принятия клятвы юнармейцами. Одно из мероприятий по соглашению проводилось совместно с военной полицией, где демонстрировался их опыт работы, как они проводят тренировочные мероприятия, тем самым проводилась профориентация среди школьников. Интерпретация, которая вышла к фотографиям - это уже домыслы журналистов", - сказали в свердловском штабе движения.

В пресс-службе Центрального военного округа ТАСС пояснили, что в комендатуре был проведен День открытых дверей для юнармейцев. "Юнармейцам были продемонстрированы специальные оружие и техника, имеющиеся на вооружении, в ходе показного учения по отражению нападения условных нарушителей на контрольно-пропускной пункт воинской части. День открытых дверей завершился торжественной церемонией приема школьников в ряды "Юнармии", в ходе которой 13 ребят получили береты и знаки активиста движения", - добавили в пресс-службе.