Минюст поддержал введение "гонорара успеха" для адвокатов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минюст России поддержал идею введения "гонорара успеха" для адвокатов в России - вознаграждения в зависимости от исхода рассмотрения дела в суде. Об этом сообщил замминистра юстиции РФ Денис Новак на парламентских слушаниях в Госдуме по вопросу совершенствования закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ".

'Мы поддерживаем норму о возможности включать в соглашение с доверителем положение о так называемом гонораре успеха", - сказал Новак, говоря о готовящемся Минюстом проекте правительственных поправок в закон.

Во внесенном в Госдуме проекте поправок в закон об адвокатуре, принятом в I чтении 10 января, предлагается наделить адвоката правом "в соответствии с правилами, установленными советом Федеральной палаты адвокатов, включать в соглашение об оказании юридической помощи условие, в соответствии с которым размер и (или) выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи".

Проводивший парламентские слушания глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заметил, что вопрос о введении в России нормы о "гонораре успеха" "обсуждается уже много лет".