Цифровое телевидение жителям Минеральных Вод помогут настроить волонтеры

ПЯТИГОРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Отряд волонтеров для помощи в настройке домашних телевизоров на прием цифрового сигнала создан в Минераловодском городском округе (МГО), сообщили в пятницу в пресс-службе администрации округа.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, переход будет поэтапным, он начался в феврале и завершится в июне. С запуском сети цифрового вещания граждане бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Для приема цифрового эфирного ТВ нужны дециметровая антенна и телевизор с тюнером DVB-T2, если телевизор старше 2014 года выпуска, то потребуется также цифровая приставка. В Ставропольском крае отключение аналогового вещания произойдет 15 апреля.

"Для ряда граждан, проживающих в Минераловодском городском округе, настройка цифрового вещания оказывается непростым делом. В связи с возросшим количеством обращений в адрес администрации МГО от пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных семей принято решение об адресной помощи по настройке оборудования цифровой сети", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Действует горячая линия, позвонив на которую представители социально не защищенных категорий граждан могут оставить заявку на подключение оборудования, после чего к ним прибудут волонтеры, которые помогут настроить цифровое вещание. Эта услуга будет предоставлена бесплатно.

Отдельные проблемы могут возникнуть в отдаленных селах, не попавших в охват цифровым вещанием, там предполагается установка спутникового приемного оборудования. "Это села Дунаевка, Прикумское, Ульяновка, а также хутора им. Тельмана, Любительский, Лысогорский, Николаевская Степь, Новая Жизнь, Новогодний и Садовый", - сообщили в пресс-службе.

Ранее краевое министерство энергетики, промышленности и связи сообщало, что Ставропольский краевой радиотелевизионный передающий центр построил и ввел в эксплуатацию 68 объектов сети цифрового наземного телевизионного вещания. На сегодня два мультиплекса, включающие 20 телевизионных и 3 радиоканала, вещают в штатном режиме с общим охватом 97,5% населения края. Оставшиеся 2,5%, не попавшие в зону вещания, смогут бесплатно пользоваться тем же набором телеканалов с помощью операторов спутникового телевидения.