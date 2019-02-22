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Северный Кавказ

Цифровое телевидение жителям Минеральных Вод помогут настроить волонтеры

Социально не защищенные категории граждан могут оставить заявку на подключение оборудования, после чего волонтеры помогут настроить цифровое вещание. Услуга будет предоставляться бесплатно

ПЯТИГОРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Отряд волонтеров для помощи в настройке домашних телевизоров на прием цифрового сигнала создан в Минераловодском городском округе (МГО), сообщили в пятницу в пресс-службе администрации округа.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, переход будет поэтапным, он начался в феврале и завершится в июне. С запуском сети цифрового вещания граждане бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Для приема цифрового эфирного ТВ нужны дециметровая антенна и телевизор с тюнером DVB-T2, если телевизор старше 2014 года выпуска, то потребуется также цифровая приставка. В Ставропольском крае отключение аналогового вещания произойдет 15 апреля.

"Для ряда граждан, проживающих в Минераловодском городском округе, настройка цифрового вещания оказывается непростым делом. В связи с возросшим количеством обращений в адрес администрации МГО от пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных семей принято решение об адресной помощи по настройке оборудования цифровой сети", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Действует горячая линия, позвонив на которую представители социально не защищенных категорий граждан могут оставить заявку на подключение оборудования, после чего к ним прибудут волонтеры, которые помогут настроить цифровое вещание. Эта услуга будет предоставлена бесплатно.

Отдельные проблемы могут возникнуть в отдаленных селах, не попавших в охват цифровым вещанием, там предполагается установка спутникового приемного оборудования. "Это села Дунаевка, Прикумское, Ульяновка, а также хутора им. Тельмана, Любительский, Лысогорский, Николаевская Степь, Новая Жизнь, Новогодний и Садовый", - сообщили в пресс-службе.

Ранее краевое министерство энергетики, промышленности и связи сообщало, что Ставропольский краевой радиотелевизионный передающий центр построил и ввел в эксплуатацию 68 объектов сети цифрового наземного телевизионного вещания. На сегодня два мультиплекса, включающие 20 телевизионных и 3 радиоканала, вещают в штатном режиме с общим охватом 97,5% населения края. Оставшиеся 2,5%, не попавшие в зону вещания, смогут бесплатно пользоваться тем же набором телеканалов с помощью операторов спутникового телевидения.

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