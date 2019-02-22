Фонд Кадырова поможет расселить сирийских беженцев из лагеря на границе Ирака и Иордании

ГРОЗНЫЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова поможет расселить беженцев из сирийского лагеря "Эр-Рукбан". Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Представители фонда готовятся к оказанию помощи тысячам семей, которые будут расселены из закрываемого лагеря "Эр-Рукбан", находящегося на границе с Ираком и Иорданией", - написал Кадыров.

По словам главы Чечни, с 2017 года более 1,1 млн человек получили продукты питания, одежду, обувь и гигиенические средства в рамках гуманитарных проектов фонда в Сирии.

"Фонд помог в приеме и размещении более 50 тыс. семей, возвращающихся из оккупированных террористами территорий и 12 тыс. семей из Ливана и Иордании. В месяц Рамадан ежегодно получают завтраки и ужины более 100 тыс. человек. Также нужно отметить, что при непосредственном участии фонда решены вопросы возвращения из Сирии и Ирака до 120 женщин и детей - граждан России и стран СНГ", - сообщил глава республики.

Он напомнил, что региональный фонд восстановил в городе Хомсе одну мечеть и продолжает финансировать реконструкцию средневековой мечети в Алеппо, основанную при династии Омейядов в 715 году.

"Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок блокируют периметр в зоне безопасности, не пропуская гуманитарную помощь ООН и сирийского правительства в лагерь. По данным Всемирной организации здравоохранения, в "Эр-Рукбане" находятся около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети, несколько обитателей лагеря умерли из-за тяжелых условий.