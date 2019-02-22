Ряды юнармейцев в Кабардино-Балкарии пополнились на 100 человек

НАЛЬЧИК, 22 февраля. /ТАСС/. Ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" в Кабардино-Балкарии (КБР) пополнили 100 новых членов - учащихся школ региона. На четвертом региональном слете движения гостям и детям продемонстрировали образцы военной техники и вооружения, сообщает в пятницу корреспондент ТАСС.

После клятвы, принесенной членами движения, к ним обратился врио главы региона Казбек Коков.

"В принятой юнармейцами клятве есть слова "всегда быть верным своему Отечеству", верю что они с честью пронесут по жизни высокое, почетное звание юнармейца. Значимость юнармейского движения трудно переоценить, оно призвано содействовать формированию у подрастающего поколения уважительного отношения к истории, культуре и традициям народов России, патриотизму и интернационализму", - сказал Коков.

В настоящее время в рядах движения в КБР состоят 2,8 тыс. ребят, что составляет 3% от общего числа учащихся региона, в 2019 году процент планируется довести до пяти. За прошедший год движение провело более одной тыс. мероприятий, отмечают лидеры движения, в том числе проводились и лагеря, которые в текущем году планируется сделать круглогодичными. Региональное движение занимает восьмое место во всероссийском рейтинге движения и второе в Северо-Кавказском федеральном округе.

Главной целью регионального отделения на ближайший период является подготовка к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В текущем году в КБР должен появится Дом юнармейцев.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе министра обороны России и при поддержке президента РФ. Сейчас в его рядах более 300 тыс. участников.