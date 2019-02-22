Больше 250 проектов заявлены на участие в конкурсе "Моя страна - моя Россия"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Заявки на конкурс молодежных авторских проектов "Моя страна - моя Россия" подали 253 проекта. Об этом в пятницу заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса платформы "Россия - страна возможностей".

"253 проекта уже, насколько мы знаем, подготовлены, сегодня тот самый запуск программы делается не на пустом месте, мы понимаем, что за предыдущие годы конкурс ["Моя страна - моя Россия"] зарекомендовал себя. Не сомневаюсь, что доброе дело будет продолжено", - сказал Котюков.

Министр отметил, что за предыдущие годы в конкурсе приняли участие более 58 тыс. человек, каждый пятый из этого числа был учеником школы. "Это ребята, которые проявляют инициативу, и эта инициатива, конструктивная и содержательная, находит поддержку", - добавил министр. "Идея конкурса состоит в привлечении молодежи к решению острых и социально значимых вопросов, которые влияют на развитие регионов, городов, сел", - отметил Котюков.

Министр сообщил, что награждение победителей конкурса состоится на полях Петербургского международного экономического форума. "В прошлом году в конкурсе приняли участие более 7 тыс. человек, 342 эксперта из различных отраслей принимали участие в экспертизе конкурсных заявок. Церемония награждения прошла на полях Петербургского международного экономического форума. Мы в рамках оргкомитета договорились, что эту традицию продолжим, может быть, сможем ее расширить, не просто церемонию награждения провести, а более предметно интегрировать победителей конкурса в программу форума", - сообщил министр, добавив, что лауреаты могут быть вовлечены в участие на всех площадках, где сегодня обсуждаются важнейшие задачи по социально-экономическому развитию страны.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

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