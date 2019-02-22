Предприятиям Калининградской области предложат сэкономить за счет раздельного сбора мусора

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Юридические лица в Калининградской области смогут сократить расходы на вывоз мусора за счет организации раздельного сбора коммунальных отходов. Соответствующие поправки предполагается внести в региональное законодательство до конца марта, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии области Олег Ступин.

С переход с января на новую схему обращения с мусором бизнес и учреждения культуры Калининградской области отметили многократный рост тарифов. В частности, Музей Мирового океана указал на их увеличение с 250 тыс. до 7,1 млн рублей в год. Торговая сеть SPAR, представленная в регионе, сообщила о шестикратном росте стоимости услуги.

"В настоящее время минприроды области и региональный оператор разрабатывают перечень документов для подтверждения раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и оплаты услуг по обращению с коммунальными отходами в зависимости от количества и объема контейнеров [имеющихся у юридического лица]. Поправки в региональное законодательство будут приняты до конца следующего месяца", - сказал Ступин, комментируя ситуацию.

Согласно установленным нормативам, Музею Мирового океана, к примеру, предлагается оплачивать вывоз мусора из расчета 190 кг в год на 1 кв. метр при тарифе 510,7 рублей за 1 кубометр, для торговых сетей норматив установлен в объеме 165 кг мусора в год на 1 кв метр торговой площади в год при том же тарифе. Для некоторых музеев в Калининградской области суммы на оплату вывоза мусора выросли в 100 раз, сообщил ТАСС член Общественной палаты области, замгенерального директора сети SPAR Алексей Елаев.

"Чтобы юридические лица могли минимизировать затраты на вывоз ТКО, им будет предоставлена возможность оплачивать услуги по обращению с ТКО по количеству и объему контейнеров при условии раздельного накопления мусора", - пояснил в свою очередь Ступин.

Такая мера может стать решением проблемы роста тарифов для тех компаний, у которых есть "внесенные в реестр контейнерные площадки [для сбора мусора]", считает Елаев. При этом, по его словам, оплата услуг, в частности, для учреждений культуры все равно возрастет многократно.