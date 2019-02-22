Российская делегация в ПА ОБСЕ возложила венки к монументу советскому солдату в Вене

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Участники делегации России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) по случаю Дня защитника Отечества почтили память советских солдат, павших за освобождение Австрии в 1945 году. Российские депутаты и дипломаты возложили в пятницу цветы и венки к монументу советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в центре Вены.

В памятной церемонии приняли участие сотрудники представительств российских организаций в Австрии, дипломаты из стран СНГ, представители МВД Австрии, а также российские соотечественники.

Зимняя сессия ПА ОБСЕ проходит в Вене 21-22 февраля. Российскую делегацию возглавляет вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Австрия с 1938 года по апрель 1945 года входила в состав нацистской Германии. 13 апреля 1945 года войска третьего и второго Украинских фронтов сломили упорное сопротивление нацистских войск и полностью овладели Веной.

Монумент на венской площади Шварценбергплац является самым известным в Австрии памятником советским воинам-освободителям. Он сооружен в память о 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции 1945 года. Идея создания монумента принадлежала советскому командованию.