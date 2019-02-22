"Единая Россия" разработала интерактивную "народную карту" проблем Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" разработала интерактивную карту, которая позволит жителям Севастополя обозначать волнующие их городские проблемы. Карта была презентована журналистам и общественникам в Севастополе секретарем генсовета единороссов Андреем Турчаком.

"Сегодня мы презентовали так называемую интерактивную карту проблем Севастополя. Это очень качественный, современный и удобный в использовании продукт - платформа, на которой любой житель Севастополя может обозначить ту или иную проблему", - заявил Турчак. По его словам, это "по-настоящему народная карта, на которой отображены те вещи, которые беспокоят каждого конкретного жителя города-героя Севастополя - будь то неубранная помойка, стихийная свалка или неработающая ливневка".

Секретарь генсовета партии пояснил, что все обращения, фиксирующиеся на интерактивной карте, будут поступать в единый центр, который работает на базе общественной приемной председателя "Единой России", премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. "Дальше проблемы будут распределяться между депутатами муниципального уровня, членами партии, которые работают на местах в рамках местных отделений", - добавил он, заверив, что далее будут предприниматься шаги по решению этих проблем.

В свою очередь, исполняющий обязанности секретаря севастопольского реготделения партии депутат Госдумы Дмитрий Саблин сообщил, что карта формировалась активистами регионального отделения в течение февраля, к настоящему времени в ней указаны свыше 200 проблемных объектов. "Карта призвана стать своего рода лакмусовой бумажкой, отображающей реальное состояние дел в городе", - подчеркнул он. "Севастопольцы, без преувеличения, смогут участвовать в управлении городом через свои мобильные телефоны. Жители в режиме реального времени смогут сообщать, прикладывая фото, о городских проблемах", - пояснил Саблин.

"Наша задача - слушать и слышать людей, и, таким образом, я думаю, будет сформирована народная программа Севастополя, которую мы вместе с гражданами будем реализовать", - заключил Турчак.

В ходе рабочей поездки в Севастополь Турчак примет участие в региональной партийной конференции, посвященной "перезагрузке" регионального отделения.