Депутаты Госдумы рассмотрят проект музея фортификационных сооружений в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Депутаты "Единой России" вынесут на обсуждение в Госдуме планы создания музея фортификационных сооружений Севастополя, который предложат включить в проект по сохранению исторического наследия, сообщил журналистам в пятницу секретарь генерального совета партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, находящийся в Севастополе с рабочим визитом.

"Мест памяти в городе-герое Севастополе большое количество, и Николай Иванович (Мусиенко, директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя) обратился с идеей создать музей федерального подчинения - музей фортификации. И партия "Единая Россия" готова это предложение поддержать", - сказал Турчак.

Он пояснил, что средства федерального бюджета на подобные инициативы могут быть направлены в рамках партийного проекта "Историческая память". Его курирует фракция "Единой России" Госдумы. "Мы будем делать все, чтобы проект музея нашел в нем свое отражение", - добавил Турчак.

Как пояснил ТАСС Мусиенко, всего в городе обнаружены 85 фортификационных сооружений в разной степени сохранности. Часть из них связаны непосредственно с обороной Севастополя 1941-1942 годов. Сейчас начата паспортизация объектов.

"Все эти объекты требуют ухода и контроля. Мы в рамках работы отделения Российского военно-исторического общества поняли, что для этого необходимо единое учреждение. При развитии города мы должны учесть историческое значение таких объектов, привести их в порядок, подреставрировать, наиболее значимые музеефицировать, объединить в единый туристический маршрут. Их нужно обследовать и поисковыми отрядами, и археологами, потому что сейчас никто до конца не знает, что там находится, что в подземных ходах", - отметил Мусиенко.

Первая батарея

Депутат Госдумы, и.о. секретаря городского отделения "Единой России" Дмитрий Саблин сообщил, что первый шаг для реализации проекта уже сделан - выделяется 200 тыс. на очистку от мусора остатков 7-й мортирной батареи на Северной стороне Севастополя, а также на разработку предпроектной документации для реконструкции объекта. Сейчас молодежь Севастополя проводит на батарее и около нее субботники.

"Это очень серьезная земляная батарея. Она была 1885 году построена как земляное укрепление, а в 1895 год ее завершили строительство [в виде капитальных укреплений]", - рассказал Мусиенко. Он уточнил, что, как и другие объекты, батарея не до конца обследована, хотя работы здесь проводились. В частности, несколько лет назад поисковым отрядом обнаружены останки шести бойцов и командира Красной армии.

Сейчас от военного объекта остались заглубленные в земляные валы казематы, протяженность укрепления - около 300 м. При этом с одной стороны от батареи строятся жилые дома и дорога, с другой практически вплотную установлена спортивная площадка.

"Необходимо, чтобы в таких случаях обязательно выделялись средства на археологические исследования, потому что не все останки наших солдат, наших героев на сегодняшний день подняты и захоронены - а это наш долг. Это планомерная работа, она займет не один год", - отметил Турчак.

О Севастополе в годы войны

Для Севастополя память о Великой Отечественной войне особенно важна: ему присвоено звание города-героя за то, что он задержал немецкие армии почти год. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки, хотя он изначально не рассчитывал на столь ожесточенное сопротивление.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года.