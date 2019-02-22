В Ленобласти наградили победителей регионального чемпионата "Молодые профессионалы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Церемония закрытия III Регионального чемпионата Ленинградской области по рабочим специальностям "Молодые профессионалы" (WorldSkills) и награждения его победителей прошла Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

В этом году в 27 компетенциях в регионе соревновались 246 учащихся техникумов и колледжей Ленинградской области, по каждой специальности наградили троих победителей - за первое, второе и третье места. Как отметил в ходе церемонии закрытия губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, победители получили шанс представлять регион на национальном чемпионате в Казани.

"Призеры имеют шанс попасть в сборную Ленинградской области на национальный чемпионат, который будет проходить в мае в Казани. И, показав там себя и заняв призовые места, смогут принять участие в чемпионате мира, который также пройдет в Казани", - сказал Дрозденко.

Он также отметил, что занявшим призовые места на национальном чемпионате, власти выплатят денежные призы. Кроме того, глава региона наградил представителей двенадцати учебных заведений, на площадках которых проходили соревнования.

Как сообщалось ранее, региональный чемпионат стартовал 18 февраля. Работы участников оценивали более 300 экспертов, в том числе 22 сертифицированных эксперта WorldSkills из разных регионов страны. Также в мероприятии принимали участие 130 студентов-волонтеров из учебных заведений региона.

В расчете на специалистов

После церемонии награждения, общаясь с журналистами, губернатор сообщил, что власти региона рассчитывают на молодых и компетентных специалистов, в которых нуждаются производственные площадки. "Мы закончили 2018 год с рекордным количеством инвестиций (466,9 млрд рублей - прим. ТАСС), и нам очень хотелось бы, чтобы те рабочие места, которые будут созданы в результате этих инвестиций, были востребованы ребятами из Ленинградской области, это наша основная задача", - сказал Дрозденко.

В этом году в чемпионате соревнуются по 27 компетенциям, в том числе по четырем новым для региона: лабораторный химический анализ, сантехника и отопление, медицинский и социальный уход и изготовление прототипов. Власти региона рассчитывают, что через два года число компетенций на чемпионате вырастет вдвое.

Для этого, по словам Дрозденко, в области создается специальный центр профессиональных компетенций в городе Гатчина, где будут располагаться учебно-тренировочные площадки для молодых специалистов рабочих профессий. Также центр должен стать площадкой для повышения квалификации у преподавателей специальных учебных заведений.

Он отметил, через три года регион рассчитывает принять чемпионат Европы по рабочим специальностям.

О соревнованиях

WorldSkills International (WSI) - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. Россия была официально принята в состав международной организации 17 мая 2012 года.

Региональные чемпионаты "Молодые профессионалы" - это самые масштабные в России соревнования по стандартам Worldskills среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет. Они способствуют профориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик. Финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) пройдет в мае 2019 года в Казани.