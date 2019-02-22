СМИ: жительница Испании умерла, отравившись блюдом в мишленовском ресторане

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Ресторан RiFF в Валенсии, отмеченный звездой путеводителя "Мишлен", был временно закрыт после того, как его посетительница умерла, съев там обед. Как сообщила в четверг газета Daily Mail, пока патологоанатомы не объявили о том, что стало причиной смерти Марии Хесус Фернандес Кальво: отравление грибами, которые она ела, или асфиксия в результате попадания рвотных масс в дыхательные пути.

По сообщениям испанской газеты El Mundo, в ходе начатого расследования было установлено, что симптомы пищевого отравления наблюдались у 29 из 75 допрошенных свидетелей, обедавших в ресторане, в том числе у мужа и 12-летнего ребенка умершей женщины. При этом в большинстве случаев симптомы описывались как легкие и ограничивались преимущественно рвотой. У членов семьи Фернандес Кальво первые симптомы появились в течение часа после обеда в RiFF.

Полицейские проводят беседы с работающими в ресторане поварами. Национальный институт токсикологии Испании исследует пробы блюд и продуктов, взятые в ресторане. Следователи подозревают, что женщина могла отравиться строчками - смертельно ядовитыми при недостаточной обработке грибами, которые очень похожи на съедобные и считающиеся в Европе и США деликатесом сморчки.

Владелец RiFF немецкий шеф-повар Бернд Кнёллер, имеющий 30-летний опыт работы на кухнях престижных ресторанов, пообещал оказать любую помощь следствию и выразил глубокие соболезнования родным женщины.

Дегустационное меню, которое семья Фернандес Кальво заказала в RiFF, состоит из пяти сортов вина и семи блюд, среди которых рис с белыми и сезонными грибами. Для одного человека подобный заказ стоит €85.