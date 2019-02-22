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Путин в День защитника Отечества примет участие в возложении венков у Кремлевской стены

Глава государства участвует в этом мероприятии ежегодно

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 23 февраля примет участие в традиционной церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства участвует в этом мероприятии ежегодно.

"23 февраля Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены по случаю празднования Дня защитника Отечества", - говорится в сообщении.

Могила Неизвестного Солдата

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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