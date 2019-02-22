Захарова назвала издевательством отношение украинских властей к верующим

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Киевские власти издеваются над своими гражданами, препятствуя ведению служб в церквях Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они [власти и провластные активисты на Украине] взламывают все, что связано с собственностью [УПЦ Московского патриархата], с приходами, меняют в дверях ворот замки, священников, прихожан просто вышвыривают на улицу - видеокадров предостаточно. Их лишают возможности проводить соответствующие ритуалы, обряды, в итоге люди вынуждены совершать богослужения прямо под открытым небом в любую погоду, - отметила она. - Иначе как издевательством это назвать просто нельзя, впрочем, другого отношения к своим согражданам от киевского режима, который восхваляет на каждом углу античеловеческие деяния преступников вроде Бандеры и Шухевича, ждать, в общем-то, и не приходится".