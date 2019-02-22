Первый в регионе коворкинг-центр "Точка кипения" открылся в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Первый в регионе коворкинг-центр "Точка кипения" Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Новгородской области открылся на площадке академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского, передает корр. ТАСС. Центр в Великом Новгороде стал двадцатой подобной площадкой в России.

"Этот формат очень востребован, он дает людям возможность быть вовлеченным в повестку развития своего города и своего региона. 700 человек зарегистрировано сегодня [в мероприятиях на площадке в Великом Новгороде], на две недели "Точка" расписана по мероприятиям, это говорит о том, что площадка открыта своевременно", - рассказала журналистам генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

В первый день работы на территории "Точки кипения" проходят ряд дискуссий, рабочих встреч, стратегических сессий, презентаций и публичных лекций. Они посвящены Национальному финалу чемпионата WorldSkills Russia 2021, который пройдет в Великом Новгороде, проектам Национальной технологической инициативы, волонтерству, социальному предпринимательству.

"Сеть "Точек кипения" - это хорошая возможность для того, чтобы обсуждать идеи, сверять мысли с той повесткой, с теми реальными задачами, которые стоят перед каждым регионом. Это место, должно быть свободным от формализма, ограничений", - отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Точки кипения" создаются при поддержке АСИ с 2014 года. Центры предназначены для ученых, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков и практиков. В таких центрах они могут делиться опытом, результатами деятельности, совместно прорабатывать новые модели развития.

АСИ - некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России и развитию профессиональных кадров.