Мэрия Ярославля согласовала акцию памяти Бориса Немцова

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Администрация Кировского и Ленинского районов Ярославля согласовала проведение пикета памяти Бориса Немцова в воскресенье, 24 февраля, в центре Ярославля. Об этом ТАСС сообщил организатор акции Кирилл Шевцов.

"Мы подали заявку на два пикета - у дома на Трефолева, где он [Немцов] жил, и у областной думы. <…> Нам согласовали пикет на 200 человек, в сквере на улице Трефолева", - сказал Шевцов.

По словам Шевцова, время проведения пикета - с 11:45 до 13:00. Он также добавил, что изначально организаторы планировали провести шествие памяти Немцова по центральным улицам Ярославля и дойти до здания областной думы.

Немцов был депутатом Ярославской областной думы от партии "Парнас" в 2013-2015 годах.

Сопредседателя партии "Парнас" Бориса Немцова застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.