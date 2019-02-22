Волонтеры проекта "Мечтай со мной" исполнили мечту тяжелобольного мальчика стать моделью

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Волонтеры благотворительного проекта "Мечтай со мной" помогли 8-летнему тяжелобольному Даниле Белову из Московской области воплотить в жизнь его мечту - стать профессиональной моделью. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", которая является платформой 15 проектов, в том числе - "Мечтай со мной".

"Восьмилетний Даня любит фотографироваться. <...> Когда его спрашивают, о чем он мечтает, Даня без раздумий говорит, что его мечта - побыть настоящей моделью. Добровольцы благотворительного проекта "Мечтай со мной" воплотили в реальность заветное желание <...> Данилы", - говорится в сообщении.

Волонтеры отвели Даню в одну из модельных школ в Москве, где для него организовали мастер-класс по актерскому мастерству. Кроме того, мальчик принял участие в профессиональной фотосессии, где научился секретам позирования.

Проект "Мечтай со мной" реализует желания детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с опасными для жизни заболеваниями. Волонтеры не дарят подарки, они организуют события, которые оставят положительные эмоции и воспоминания. Заявки на участие волонтеры принимают в медицинских заведениях и социальных учреждениях, а также их можно подать на официальном сайте организации.

АНО "Россия - страна возможностей" учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Основными целями организации является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.