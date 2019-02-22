Детей из Ингушетии отправят на реабилитацию в санаторий Крыма

МАГАС, 22 февраля. /ТАСС/. Дети из Ингушетии, в том числе и пациенты Республиканского реабилитационного центра, поедут на отдых в санаторий в Евпатории, который в рамках договоренности между властями Крыма и республики, передан Ингушетии, написал в своем аккаунте в Instagram глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Ранее Евкуров сообщал ТАСС, что реконструкция детского санатория начнется в 2019 году, первый этап восстановления обойдется в 1 млрд рублей.

"В скором времени для наших детей заработает санаторий на берегу моря. Лагерь будет на балансе ГБУ "Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями". После проведения нами всех ремонтных работ мы сможем отправлять наших детей, в том числе из центра для реабилитации и отдыха", - написал Евкуров. По его словам, в санатории будут проводить отдых и реабилитацию дети от 7 до 14 лет.

"Удобное расположение в 20 км от аэропорта, инфраструктура, все условия для комфортного отдыха позволят принять в сезон до 4 тыс. детей в возрасте от 7 до 14 лет. В ходе рабочей поездки в Крым с главой республики Сергеем Аксеновым обсудили порядок передачи Ингушетии детского лагеря в Евпатории. Поблагодарил Сергея Валерьевича за сотрудничество и такую прекрасную возможность для наших деток", - добавил глава региона.

Ранее в 2018 году в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава Крыма Сергей Аксенов и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о передаче Ингушетии детского санатория в Евпатории, который за сезон может принять до 4 тыс. детей в возрасте от семи до 14 лет.