Лимузин бывшего первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Романова выставили на продажу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Конструкторское бюро (КБ) имени Смирнова (Петербург, занимается восстановлением старых и редких автомобилей) выставило на продажу за 12 млн рублей лимузин бывшего первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Григория Романова. Соответствующее объявление размещено на сайте auto.ru.

"Это действительно лимузин Григория Романова, она на нем ездил", - сказал ТАСС представитель КБ им. Смирнова.

Автомобиль марки ЗИЛ-115 был выпущен в 1981 году, всего тираж таких машин - 150 экземпляров (выпускались в 1978-1983 годах).

"Первоначальная реставрация после завершения службы лимузина в спецгараже заняла порядка восьми лет и впоследствии была объектом бережного хранения и редких личных выездов", - поясняют в КБ им. Симонова.

Как рассказал собеседник агентства, всего сейчас компания продает 33 автомобиля из своей коллекции редких и исторических машин, насчитывающей 150 единиц. "Мы продаем часть коллекции, потому что нам нужны средства для работы над другими уникальными автомобилями", - сказал представитель предприятия.

Григорий Романов (1923-2008) занимал пост первого секретаря Ленинградского обкома КПСС 13 лет (1970-1983), которые запомнились жителям города как "эпоха Романова". С 1976 по 1985 годы он был членом Политбюро ЦК КПСС.