Границы всех особо охраняемых природных территорий Дагестана определят к 2021 году

МАХАЧКАЛА, 22 февраля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана планирует к 2021 году определить границы всех находящихся в республике особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сообщил ТАСС в пятницу глава Минприроды региона Набиюла Карачаев.

"На сегодня мы провели землеустроительные работы (постановка на кадастровый учет, межевание и т.д.) по семи ООПТ - по четырем заказникам, двум природным паркам и одному природному памятнику. В этом году мы подобные работы проведем еще по четырем заказникам. Все эти работы мы проводим поэтапно и к 2021 году планируем завершить работы по всем 44 региональным ООПТ", - сказал Карачаев.

По его словам, подобные работы по пяти федеральным ООПТ, которые расположены на территории республики, проведены ранее.

Как сообщил Набиюла Карачаев, на сегодня в ведении министерства природных ресурсов и экологии Дагестана находятся 44 ООПТ регионального значения - 12 государственных природных заказников, четыре природных парка, один лиманно-плавневый комплекс, 27 памятников природы. Также на территории республики расположены пять ООПТ федерального значения общей площадью более 133 тыс. га.

Как сообщалось, в среду Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию сообщил, что новые национальные парки в 2019 году будут созданы в Дагестане, Коми, Якутии, Алтайском крае и в Челябинской области. Глава государства также поручил Минприроды РФ провести детальную ревизию постановки на кадастровый учет всех природоохранных территорий. По словам президента, у многих особо охраняемых природных территорий до сих четко не определены границы, не соблюдаются режимы регулирования. Путин назвал решение проблем в сфере экологии ответственностью каждого россияна и призвал активно включиться в эту работу и молодежь.

Первый государственный заповедник в России был создан в 1917 году на северо-восточном берегу озера Байкал, после того как в ходе экспедиции выяснилось, что в этих районах почти полностью истребили популяцию соболя. Российский закон об особо охраняемых природных территориях был подписан в марте 1995 года, определяя эти объекты как общенациональное достояние.