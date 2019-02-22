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Власти Кирова пригрозили отозвать лицензии у УК за несвоевременную очистку крыш

По числу вынесенных и неисполненных предписаний лидируют управляющие компании "Актив-Комфорт О.Р.", "Актив-Комфорт", УЖХ и "Вятка-Уют"

КИРОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Кирова намерены инициировать процесс лишения лицензий управляющих компаний, уклоняющихся от очистки крыш от снега и наледи. Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации Кирова.

Ранее следствие возбудило уголовное дело по факту травмирования 60-летней женщины в результате падения снежной массы с крыши дома в Кирове вечером 21 февраля, пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

"Как сообщил начальник административно-технической инспекции [администрации Кирова] Сергей Амосов, совместно с Госжилинспекцией в отношении управляющих компаний, систематически нарушающих требования содержания жилого фонда и дворовых территорий и не реагирующих на предписания, будет инициироваться процедура лишения лицензии", - цитирует пресс-служба Амосова.

Как сообщил Амосов в пятницу на внеочередном совещании с руководителями управляющих компаний города, в настоящее время по числу вынесенных и неисполненных предписаний, связанных с несвоевременной очисткой кровель, лидируют управляющие компании "Актив-Комфорт О.Р.", "Актив-Комфорт", УЖХ и "Вятка-Уют". Документы по этим компаниям будут направлены в следственный комитет и прокуратуру.

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