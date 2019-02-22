Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook

ТАСС, 22 февраля. Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается в пятницу в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 09:04 по времени Восточного побережья США (17:04 мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США и Тунисе. С проблемами также столкнулись в Бразилии, Великобритании, Румынии и Чехии. О сбоях в России пока не сообщается.